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Domates üreticisini "Rusya" heyecanı sardı

18 Ekim 2017 Çarşamba, 14:46

ŞANLIURFA (AA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın, domates ithalatının 1 Aralık’ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını belirtmesi, domates üreticilerini heyecanlandırdı.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, yapılan açıklamanın önemli bir başlangıç olduğunu, uzun zamandır bu kararı beklediklerini belirtti.

Rusya'nın kendi üreticisini korumak adına böyle bir karar verdiğini dile getiren Yanmaz, şunları kaydetti:

"Haziran sonuna kadar bu ürünü alacaklarını söylüyorlar. 50 bin tonu 4 firma aracılığıyla almak istediklerini belirtmişler, bununla ilgili bir bilgimiz maalesef henüz yok. Tüm ürünleri SERA-BİR olarak karşılayacağımızı, gerek Antalya'da gerekse Moskova'daki görüşmelerimizde belirtmiştik. Her şeye rağmen tek yasaklı ürün olan domatesteki bu durum iyi bir başlangıç. Rusya pazarını ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Domates ihracatımız çok yakında 250-300 bin tonlara çıkacaktır. Bu karar üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Yanmaz, iki yıldır yaşanan olumsuz tutum nedeniyle, domates üreticilerinin sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, söz konusu açıklamanın çiftçiye umut aşıladığını vurguladı.

Şanlıurfa'da domates üreticiliği yapan Ömer Yıldız ise son dönemlerde sürekli gündemde olan domates ihracatı sorununun artık çözülmesini beklediklerini dile getirerek, Rusya Enerji Bakanı Novak'ın bu açıklamasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Halil İnan da Rus pazarının Türkiye açısından son derece önemli olduğunu hatırlatarak, ambargonun kalkmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

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