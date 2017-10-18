Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık meşe ormanı zarar gördü.
Köprübaşı ilçesine bağlı Rağıllar Mahallesi Zerdali Güneyi mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Demirci ve Gördes Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Arazi yapısının elverişsiz olması nedeniyle yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda 1,5 hektarlık meşe ormanı zarar gördü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.