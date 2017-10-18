Tasarım dünyasının kalbi Gaziantep'te atacak

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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tasarım kültürünün ve tasarıma dayalı rekabetçiliğin desteklenmesi hedefiyle düzenlenen "Sınırdan Tasarım Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi", 20-21 Ekim tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü ve Gaziantep Ticaret Odası'ndan (GTO) yapılan ortak açıklamada, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Projesi'ne dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenecek uluslararası sempozyum ve sergide tasarım konusunda uzman konuklar ağırlanacak.

Türkiye'nin ilk bölgesel tasarım merkezinin faaliyet göstereceği GETHAM Projesi tarafından, sektör profesyonelleri ve tüm paydaşların katılımlarıyla tasarıma dair her şeyin konuşulacağı etkinliklerin organize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası sempozyum, çalıştay, sergi ve pechakucha etkinliklerinden oluşan organizasyonda tasarımın temel alındığı faaliyetler gerçekleştirilecektir. Uluslararası sempozyumun ilk günü olan 20 Ekim Cuma günü saat 10.00’da başlayacak ‘Tasarım Ekosistemi Oluşturmak’ başlıklı ilk oturuma Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan Sertaç Ersayın, Hamm Tasarım Kurucusu Muhammet Taşlı, Gaziantep Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Fatma Nur Akbaş ile Kültürel Miras Uzmanı Maria Luigia Calia katılacaklardır. ‘Tasarım Kurgu: Sıradaki Nedir?’ başlıklı günün ikinci oturumuna ise Tasarımcı Özlem Yalım, Tasarım Uzmanı Gazeteci ve Strateji Uzmanı Giulia Zappa, Ürün Tasarımı Uzmanı Sasa Mitroviç ile Reklam Yazarı, İçerik Pazarlama Strateji Uzmanı Massimo Alvito katılacak. Günün son etkinliği ise Cenani Konağı’nda düzenlenen “Sınırdaki Tasarım” başlıklı sergi olacak. GETHAM Danışmanları Mirko Tattarini ve Saşa Mitroviç tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi kültürel mirasından esinlenilerek hazırlanan tasarımlar ile GETHAM Kuluçka Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan yeni tasarımların yer alacağı sergi açılacak. Sergi 25 Ekime kadar gezilebilecek. "

Açıklamada, etkinliğin ikinci gününde saat 10.30’da başlayacak "Fırsatlar Gereklilikler İle Buluşuyor: Sürdürebilirlik ve Esneklik" başlıklı yuvarlak masa toplantısında sektörde yer alan 6 uzman, konu hakkında izleyicilerle müzakereler gerçekleştirileceği vurgulandı.

Aynı gün 17.00 - 19.00 saatlerinde "Tasarım Yoluyla Bey Mahallesi'nin Canlandırılması" ve "Tasarım Şehri Olarak Gaziantep: Olası Stratejiler" başlıklı çalıştayların Cenani Konağı’nda gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, etkinliklere katılmak isteyenlerin 0533 745 46 00 numaralı telefondan kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi

- GETHAM Projesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülen "Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi"nin (GETHAM) faydalanıcıları, KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü ile Gaziantep Ticaret Odası.

Toplam bütçesi yaklaşık 7 milyon 400 bin avro olan GETHAM Projesinin amacı, KOBİ ve girişimcilerin endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme kapasiteleri ile rekabet güçlerini artırmak, inovasyon yeteneklerini geliştirerek bölgede tasarım kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

GETHAM kapsamında; Tasarım ve Ürün Geliştirme, Pazarlama ve İletişim Tasarımı, Gelişmiş Modelleme ve İmalat Laboratuvarı ve Kuluçka Merkezi olmak üzere 4 hizmet birimiyle KOBİ’ler ve girişimcilere destek veriliyor.