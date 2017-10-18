Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|24,00
|26,00
|25,36
|HMS
|Et büyükbaş
|KG
|31,80
|40,00
|35,48
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|7,82
|14,00
|9,15
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|8,00
|12,00
|9,97
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|15,74
|20,00
|18,68
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,11
|20,00
|12,90
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış