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Erzurum Ticaret Borsası

18 Ekim 2017 Çarşamba, 17:50

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 ila 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG24,0026,0025,36HMS
Et büyükbaşKG31,8040,0035,48HTS
Kuru Fasulye
KG7,8214,009,15HTS
Civil PeynirKG8,0012,009,97HTS
Kaşar PeynirKG15,7420,0018,68HTS
Yağlı PeynirKG10,1120,0012,90HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış




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