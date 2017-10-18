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İmam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis

18 Ekim 2017 Çarşamba, 18:20

VAN (AA) - Van'da tartıştığı imam nikahıyla birlikte yaşadığı Kader Özdemir'i bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa, "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Halit Çançin, sanık ve müşteki avukatları ile tarafların yakınları katıldı.

Sanık Çançin, ailesinin zorlaması sonucu evlendiğini ve eşinin çok üzerine geldiğini söyleyerek, Kader Özdemir'in ailesinden özür diledi.

Özdemir ailesinin avukatı Müjde Tozbey Erden, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Halit Çançin'in "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Avukat Erden, mahkemenin verdiği cezayı az bulduklarını, bu nedenle karara itiraz edeceklerini söyledi.

Çancin, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 26 Ocak'ta tartıştığı imam nikahıyla birlikte yaşadığı Kader Özdemir'i bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra polise teslim olmuştu.

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