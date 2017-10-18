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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi" başladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda birincisi düzenlenen ve iki gün sürecek kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Veterinerlik Fakültesinin yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Kongrenin, fakülte öğrencileri ve katılımcılara bilimsel düşüncenin teşvik edilmesi açısından olanak sunacağına işaret eden Çomaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Veteriner Fakültesi, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, etik anlayışa sahip, toplumsal beklentilere cevap veren ve sorunlara çözüm getiren, hayvan refahı ve haklarını gözeten, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan kavramıyla halk sağlığı sorununlarının çözümüne yardımcı olan ve dünya standartlarında araştırma ve uygulama yapmaktadır."

Prof. Dr. Çomaklı, kongreyle geleceğin veteriner hekim adaylarının birbirlerini tanıması ve kendilerini geliştirebilmelerine yönelik sosyal ortamlar için altyapı oluşturulacağını ifade etti.

Kongreye katılanlara sosyal ve kültürel programlarla Erzurum'un tanıtımının yapılacağını anlatan Çomaklı, "Kongrede sunulacak toplam 63 bildirinin bilimsel açıdan mezun olan ve olacak öğrencilere bir vizyon katacağını düşünmekteyim. Erzurum'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi'nin, bilimsel ve sosyal faaliyetlerle gelecek yıllarda düzenlenecek birçok kongreye örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam da fakültenin klinik, hayvan hastanesi, hayvancılık araştırma ve uygulama merkezi ve hayvan çiftliğiyle büyük bir altyapıya sahip olduğunu aktardı.

Fakültenin bölge hayvancılığına büyük katkı sağladığını dile getiren Sağlam, fakültedeki öğretim görevlilerinin laboratuvar ve hayvan hastanesinde yaptıkları çalışmalar ve araştımalarla hayvancılıkla uğraşanlara danışmanlık hizmeti sağladıklarını kaydetti.

Kongre, Türk ve yabancı öğrencilerin ilk gün oturumlarındaki çeşitli sunumlarıyla devam etti.

Kongreye, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yunanistan Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölüm Başkanı Aristides Tsatsakis, Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrenciler ile Suriye, İran ve Afganistan'dan öğrenciler katıldı.



