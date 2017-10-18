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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

18 Ekim 2017 Çarşamba, 20:25

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Chrisostomos Schinas (Yunanistan), Alexandre Deman (Fransa), Erion Hoxhaj (Arnavutluk)

Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe, Melis Gülcan 21, Miljkovic 5, Tolo 10, Page 12, Marginean 19

Sleza: Sklepowicz, Zoll Norman 23, Kaczmarczyk 2, Perez 6, Ajdukovic 10, Treffers 14, Kastanek 11, Szybala 6, Ndiba

1. Periyot: 11- 13

Devre: 25-31

3. Periyot: 42-48


KAYSERİ (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Sleza'ya 72-70 mağlup oldu.


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