Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Chrisostomos Schinas (Yunanistan), Alexandre Deman (Fransa), Erion Hoxhaj (Arnavutluk)
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe, Melis Gülcan 21, Miljkovic 5, Tolo 10, Page 12, Marginean 19
Sleza: Sklepowicz, Zoll Norman 23, Kaczmarczyk 2, Perez 6, Ajdukovic 10, Treffers 14, Kastanek 11, Szybala 6, Ndiba
1. Periyot: 11- 13
Devre: 25-31
3. Periyot: 42-48
KAYSERİ (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Abdullah Gül Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Sleza'ya 72-70 mağlup oldu.