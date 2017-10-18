MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29'uncusu düzenlenen, The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları'nda, Kisebükü-Bodrum etabı tamamlandı.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla, Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, ekipler ikinci gün mücadelesinde 15 millik Kisebükü-Bodrum etabında yelken açtı.
5 etaptan oluşan yarışlarda 12'si yabancı bayraklı 105 teknedeki sporcular ve organizasyon yetkililerince, yarışma başlamadan önce teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk denizci merhum Sadun Boro için anma töreni düzenlendi.
Etabı "Melody" isimli tekne birinci, "Kalıta" ikinci, "Nazlım" teknesi de üçüncü tamamladı.
Yarışma yarın yapılacak Bodrum-Yalıkavak üçüncü etabıyla devam edecek.