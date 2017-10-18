Genç milli boksörler, Kastamonu'da kampa girdi

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KASTAMONU (AA) - Genç Milli Kız Boks Takımı, Hindistan’da 19 Kasım'da başlayacak Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.



Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki kampta, 14 sporcu yer alıyor.

Milli takımın sorumlu antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın verimli geçeceğine inandığını belirtti.

Daştan, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olan sporculara 4 sıklette gençlik olimpiyatları vizesi verileceğini dile getirerek, "İnşallah bu vizeye de ulaşacağız. Oyuncularımız azimli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Takımımızın durumu çok iyi. Çocukların performansı güzel. İnşallah güzel dereceler ve güzel sonuçlarla döneceğiz." diye konuştu.