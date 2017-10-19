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Kilitlendiği evin balkonundan çarşafla kaçmaya çalışan genç kız öldü

19 Ekim 2017 Perşembe, 07:23

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katında kilitlendiği evinin balkonundan sarkıttığı çarşaflara tutunarak aşağı inmek isteyen genç kız yere düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, anne ve babaları daha önce vefat eden ve Baruthane Mahallesi Baruthane Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede iki abisiyle yaşayan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, erkek arkadaşıyla buluşmak istedi.

İzin vermeyen abileri, Kübra'nın dışarı çıkmasını engellemek için evin kapısını kilitledi. Bunun üzerine telefonla görüştüğü erkek arkadaşına gece evden kaçacağını söyleyen genç kız, uçlarını birbirine eklediği çarşafları evin balkonundaki demirlere bağlayarak aşağı sarkıttı.

Çarşaflara tutunarak aşağı inmeye çalışan Kübra Dikmeli, dengesini kaybederek yere düştü.

Apartmanın önünde iki arkadaşıyla bekleyen E.B. (16) de ağır yaralanan kız arkadaşını caddenin başına kadar kucağında taşıdı. Bu sırada E.B'nin arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dikmeli'nin öldüğü belirlendi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Genç kızın abileriyle görüşen ekipler, E.B'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Genç kızın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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