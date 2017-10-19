Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta "WhatsApp İhbar Hattı" sayesinde 7 kişi yakalandı

19 Ekim 2017 Perşembe, 10:10

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nce, narkotik suçlarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla oluşturulan "WhatsApp ihbar hattı" sayesinde, bir parkta uyuşturucu madde kullanan 7 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde "0 505 318 67 09" numaralı hat üzerinden bir görevli tarafından 24 saat izlenen "WhatsApp İhbar Hattı" uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağladı.

İhbar hattına Kozlu ilçesindeki 19 Mayıs Sağlık Ocağı Parkı civarında uyuşturucu madde kullanıldığı bildirimi üzerine harekete geçen Narkotim ekipleri, yaptıkları incelemede uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen Emircan A. (18), Aykut S. (18), Aykut Y. (27), Hamza A. (23), Erdinç D. (22), Berkant D. (20) ve Ramazan D. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 5 fişek halinde toplam 4 gram kubar esrar, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Bu arada, kurulan ihbar hattının kentte uyuşturucuyla mücadelede polis ekiplerine destek verdiği, ihbarda bulunan vatandaşların kimliklerinin deşifre edilmeyeceği ve "WhatsApp İhbar Hattına" gelecek olan ihbarlarla sokak satıcılarıyla kararlılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.


İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'taki FETÖ operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ FETÖ OPERASYONU
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ZONGULDAK'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
&quot;Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Projesi&quot;
YEREL

"YEREL BASINDA İNTERNET HABERCİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ"
GÜNCELLEME - Boğazına elma parçası kaçan bebek öldü
YEREL

GÜNCELLEME - BOĞAZINA ELMA PARÇASI KAÇAN BEBEK ÖLDÜ

Engelli aile hayallerindeki eve kavuştu
YEREL

ENGELLİ AİLE HAYALLERİNDEKİ EVE KAVUŞTU
Boğazına elma parçası kaçan bebek öldü
YEREL

BOĞAZINA ELMA PARÇASI KAÇAN BEBEK ÖLDÜ