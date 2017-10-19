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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nce, narkotik suçlarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla oluşturulan "WhatsApp ihbar hattı" sayesinde, bir parkta uyuşturucu madde kullanan 7 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde "0 505 318 67 09" numaralı hat üzerinden bir görevli tarafından 24 saat izlenen "WhatsApp İhbar Hattı" uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağladı.

İhbar hattına Kozlu ilçesindeki 19 Mayıs Sağlık Ocağı Parkı civarında uyuşturucu madde kullanıldığı bildirimi üzerine harekete geçen Narkotim ekipleri, yaptıkları incelemede uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen Emircan A. (18), Aykut S. (18), Aykut Y. (27), Hamza A. (23), Erdinç D. (22), Berkant D. (20) ve Ramazan D. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 5 fişek halinde toplam 4 gram kubar esrar, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Bu arada, kurulan ihbar hattının kentte uyuşturucuyla mücadelede polis ekiplerine destek verdiği, ihbarda bulunan vatandaşların kimliklerinin deşifre edilmeyeceği ve "WhatsApp İhbar Hattına" gelecek olan ihbarlarla sokak satıcılarıyla kararlılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.



