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"11. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Kupası"na doğru

19 Ekim 2017 Perşembe, 10:17

KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ortaklığında "11. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Kupası" düzenlenecek.

Kupa heyecanı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Yeni Eşme Sahili, Esentepe ve Yanık Deresi bölgelerinde 21 Ekim'de başlayacak.

Sapanca Gölü'nün Kartepe ve Serdivan bölgelerinde düzenlenecek yarışma, yerli ve yabancı olta balığı "ustalarını" buluşturacak.

Yarışmaya katılan en az üçer kişiden oluşan 50 takım, 27 Ekim'e kadar mücadele edecek.

- "Kartepe'de doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak istiyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaptığı açıklamada, yarışmayla Kartepe'de doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak ve Sapanca Gölü'ndeki balık popülaritesine dikkati çekmek istediklerini bildirdi.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk de bu güne kadar "Uluslararası standartlarda bir yarışma ve sportif avcılık için el ele" sloganıyla yarışmalar yaptıklarını belirterek, bu sayede hem Türkiye hem de dünya genelinde iyi bir seviyeye geldiklerini kaydetti.

Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'da dünya çapında organizasyon yapan organizatörlerin yarışmayı takip için Türkiye'ye gelmelerinin bunun en önemli göstergesi olduğunu anlatan Uztürk, "Hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Niye Dünya Şampiyonası ülkemizde yapılmasın? Ülkemiz her anlamda bilgi, beceri, deneyim ve kaynaklara sahip. Yeter ki biz isteyelim, sivil toplum kuruluşlarımıza ve amatör balıkçılarımıza güvenelim ve onlara imkanlar sunalım. Yılmadan çalışıyoruz çünkü balıkçılık adına daha çok yapılacak şeylerin olduğuna inanıyoruz ve bunun için de çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.


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