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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

19 Ekim 2017 Perşembe, 13:38

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle 2 bin 69 turist geldi.

Malta bayraklı, 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştı.

Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen, çoğunluğu Alman 2 bin 69 yolcu ile 822 personel bulunan geminin, bu sezon ilçeye 12'inci seferini yaptığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yapıp ilçe merkezini gezdi. Bazı turistler Bodrum Cumhuriyet Caddesi ve Paşatarlası mevkisinde yürüyüş yaptı, Bodrum guletlerinin fotoğraflarını çekti, tarihi alanları ziyaret etti.

Kruvaziyerin, İtalya'nın Katanya şehrine gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi.

İlçeye bu sezon farkı gemilerle gerçekleşen 24 ayrı seferde 31 bin 639 turist geldiği öğrenildi.

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