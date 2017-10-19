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54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

19 Ekim 2017 Perşembe, 14:08

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Türk sinemasının ve televizyon dünyasının ünlüleri vatandaşlarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli hedefi Türk sinemasını dünyaya tanıtmak, daha da güçlendirmek ve halkın festivalle bütünleşmesini sağlamak olan 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneklerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Sinemanın kalbinin attığı festival, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek geleneksel kortejde, Türk sineması ve televizyon dünyasının ünlü yıldızlarını Antalyalılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Kortejde bu yıl, 100'e yakın ünlü Antalya halkıyla kucaklaşacak.

Antalya Cam Piramit’ten başlayacak ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak 5,7 kilometrelik kortejde, 20 klasik otomobil, 2 kortej tırı, 2 gezi otobüsü ve 4 festival temalı özel tasarımlı araç yer alacak.

Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, iki saat süresince Antalya'da festival havası estirecek.

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