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Van'da kaçırma girişimi iddiası

19 Ekim 2017 Perşembe, 14:56
Van'da kaçırma girişimi iddiası

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde bir kişiyi kaçırmaya çalışırken silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı şüpheliler 12 Ekim'de Fırat Mahallesi Esentepe Sokak'ta yürüyen M.Ç'yi otomobile bindirerek kaçırmak istedi.

Otomobile binmek istemeyen ve direnen M.Ç, şüpheliler tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Polis, hastaneye kaldırılan M.Ç'nin ifadesi üzerine 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. ile Ö.K. tutuklandı. Z.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polis olayla ilgisi olduğu belirlenen Ş.K. ve C.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.


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