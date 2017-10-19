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Ampute futbolcu Gözaçık'a coşkulu karşılama

19 Ekim 2017 Perşembe, 17:36
Ampute futbolcu Gözaçık'a coşkulu karşılama


KAYSERİ (AA) - Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncularından Feyyaz Gözaçık, memleketi Kayseri'de mehter takımı eşliğinde karşılandı.

Milli oyuncu için Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenledi.

Büyükşehir belediyesi mehter takımının da hazır bulunduğu törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gözaçık'ın hocaları ve öğrencileri ile kurum çalışanları katıldı.

Eskici, milli oyuncuya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Gözaçık, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak bizim için onur vericiydi. Memleketimde de böyle bir törenle karşılanmak beni onurlandırdı." diye konuştu.

Feyyaz Gözaçık daha sonra kendisini karşılamaya gelenlerle sohbet etti, birlikte fotoğraf çektirdi.

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