Irak'ın kuzeyindeki çatışma

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ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yunusemre Mahallesi’nde kurulan taziye çadırına giden Vali Azizoğlu, şehit Adem Gezer’in babası Ümran Gezer ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu vatan uğruna büyük bedeller ödendiğini ve ödenmeye de devam edildiğini söyledi.

Düşmana karşı göğsünü siper edenlerin sayesinde ay yıldızlı bayrağın gönderde dalgalandığını, ezanların minarelerden okunduğunu belirten Azizoğlu, "Bir millet, kendisi için canını feda eden, kanını döken şehitlere ne kadar sahip çıkarsa o kadar da geleceğe güvenle bakar. Bu şehitlerimizin sayesinde biz bayrağımızın altında hür yaşıyoruz. Hür yaşayan milletler, gerektiği zaman da bu vatan, bu millet, bu bayrak için canını seve seve feda etmekten asla vazgeçmez. Bu vesileyle vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden Adem Gezer kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu'na ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da eşlik etti.

