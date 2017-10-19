Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde örgüte yakınlığıyla bilinen bir dershanenin ortakları ve çalışanları hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği, terör örgütü kurma ve yönetme, terörizmin finanslamının önlenmesine yönelik kanuna muhalefet" iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.A, B.Y. ve İ.A, tutuksuz sanık M.A. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık S.Y, duruşmaya katılmadı.

İ.A, terör örgütü ile hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu.

Dershanenin kapanmasından aylar sonra tutuklandığını söyleyen İ.A,"5 ay sonra tutuklanmama rağmen hiçbir yere gitmedim. Suçsuzluğumu kanıtlamak için kaçmadım bekledim. Şimdi tutukluyum ama suçsuzum ve tahliyemi istiyorum." dedi.

B.Y. ise telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un bulunduğuna dair iddiaları reddederek, programı kullanmadığını öne sürdü.

Diğer sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan İ. A. ve İ. A'nın tahliyesine karar verdi. Duruşma 4 Ocak'a ertelendi.



