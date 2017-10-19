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Suriyeli sığınmacılar meslek sahibi olacak

19 Ekim 2017 Perşembe, 18:19
Suriyeli sığınmacılar meslek sahibi olacak

ŞANLIURFA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şanlıurfa temsilciliği ve Pakistan Khubaib Yardım Kuruluşu iş birliğiyle Suriyeli sığınmacılar için meslek edindirme merkezi açıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde hizmete giren merkezde, kadın ve erkek misafirlerin yararlanabileceği elektrik-elektronik, bilgisayar, telefon tamiri, berberlik, ilk yardım ve dikiş kursları yer alıyor.

Merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan, İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Behçet Atila, vakıf olarak, uzun süredir Suriyeliler için en güzel şekilde çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da yaklaşık 600 bin sığınmacının bulunduğunu hatırlatan Atila, bu insanların meslek sahibi olabilmesi ve sıkıntı yaşamamaları adına söz konusu merkezin önemine vurgu yaptı.

Pakistan Khubaib Yardım Kuruluşu yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür eden Atila, meslek edinme merkezinin tüm Suriyeli misafirlere açık olduğunu söyledi.

Programa katılan Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık da bu tür hayırlı işlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Khubaib Yardım Kuruluşu yetkilisi Nedim Ahmed ise Türkiye'nin her zaman mazlumlara sahip çıktığını anımsatarak, bu merkezde de çok sayıda Suriyeli mazlumun iş imkanına kavuşmasını arzuladıklarını dile getirdi.


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