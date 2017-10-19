AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Sakarya'da

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Sakarya'da bir dizi ziyarette bulunarak, açılış törenine katıldı.

Sakarya'ya gelen Karacan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Arifiye ilçesinde Fiat marka araçların Sakarya bayisinin tesis açılış törenine katılan Karacan, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de sanayici olduğunu, bayinin sahibi Akgün ailesi ile ezeli bir dostluğu bulunduğunu söyledi.

Akgün ailesinin Sakarya'daki yatırımlarının yanı sıra memleketi Eskişehir'de de yatırımları olduğunu hatırlatan Karacan, "Hem kendim için hem de ülkem için yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Bir kentte belediye başkanı, milletvekili, ilçe başkanları, valisi ve kentin diğer aktörlerinin birlik olduğu zaman o kentin ihya olacağını ifade eden Karaca, "Bugün üniversitenizi gördüm, gururlandım. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ikinci üniversiteyi istedi. Sakarya ikinci üniversiteyi de kaldırır. İş adamlarının ve sanayicinin önünü açan, halkıyla bütünleşen belediye başkanlarımız olmalı. İnşallah ben Sakarya'nın çok iyi yerlere geleceğine bugün bir kez daha gözlerimle şahit oldum. Allah yollarını açık eylesin." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da Sakarya'da ve ülkenin birçok yerinde ciddi yatırımları olan Akgün ailesine teşekkür ederek, "Yatırımların devamını şehrimiz adına bekliyorum. Koç ailesi ile Koç Holding ile sıcak ilişkilerimiz var. Şehrimizde çok ciddi yatırımları var. Yerel yöneticiler olarak bu şehirde yapacakları yatırımlar konusunda kendilerine destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu tesisin Sakaryamıza, Akgün ailesine, Koç ailesine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

- 4 bin kişiye istihdam sağladı

Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de dedesinden itibaren babasının ve kendilerinin çalışmalarıyla şirketlerinin geldiği durum hakkında bilgi verdi.

2002'den sonra AK Parti hükümetiyle sanayiciler olarak nefes aldıklarını ifade eden Akgün, "Yatırımlarımıza devam ettik. Türkiye'de de 6 ilde, Sakarya, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, Bilecik, Kayseri ve yurtdışında da Bulgasitan'da olmak üzere 13 fabrikaya ulaştık. 4 bin kişilik çalışanımız ile aile olduk." dedi.

Otomobil sektörüne 1985 yılında başladıklarını, alanda Ford, Ford Truck, Fiat otomativ bayiliği ile 100 bin metrekarelik alanı yanında açık alanda yeni yapılan yerle 6 bin 500 metrekare alana ulaştıklarını anlatan Akgün, "Burada satış, servis, yedek parça ve 2. el araç satış hizmetlerini sunacağız. Sakarya'da Fiat'ın ayrı bir yeri var. Bizden evvel Fiat bayiliğine emek veren Kenan Sakallıoğlu'na teşekkür ediyorum. Fiat'tan aldığımız bayrağı Sakarya'da en iyi yere getireceğiz. Yatırımlarımızla birlikte Sakarya'da büyümek istiyoruz. Fiat yöneticilerine teşekür ediyorum. Tesisimiz Sakarya'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Akgün, Karacan'a tablo takdim etti ve açılış kurdelesi kesildi.