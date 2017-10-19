GÜNCELLEME - Çerkezköy OSB'de patlama

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının tankına asit döküldüğü sırada patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle 2'si ağır 9 işçi yaralandı. Yaralılar Veysel Bıçak, Nasır Aydın, Hamza Ülkü, Nesimi Bozkan, Selahattin Aydın, Vedat Kupçu, Hüseyin Uçan, Yılmaz Yiğitoğlu ve Birol Dikkaş olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada durumu ağır olan işçiler Yılmaz Yiğitoğlu ve Birol Dikkaş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Olay yerine, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Çerkezköy OGS Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek de geldi.

Kaymakam Yüzer yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.