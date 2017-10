Memur Sen Genel Başkanı Yalçın:

MARDİN (AA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dünyanın, birbirinin hukukunu gözeten, her dinden ve her dilden insanın beraber yaşadığı büyük Mardin'e ihtiyacı var." dedi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Mardin Şubesinin Öğretmenevi'nde düzenlediği "Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı"nda birlikteliğin önemine dikkati çekti.

Vekalet savaşlarının artık terör örgütleri eliyle yürütüldüğünü belirten Yalçın, "Vekalet savaşları denilen, terör örgütleri üzerinden bu coğrafyayı dizayn etmeye çalışan emperyalizmin ve vahşi kapitalizmin yaptığı bütün numaralar üst üste konulsa bile bize diz çöktüremeyecek. Bereket ve heybetinizi artırdığınız müddetçe birçok sıkıntı gündemimizden çıkacak. Yeniden büyük Türkiye ve adil dünya işte o zaman mümkün olabilecek." diye konuştu.

Suriye'deki iç savaşa değinen Yalçın, ülkenin vekalet savaşlarıyla en travmatik durumu yaşadığını, 15 milyon insanının evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ülke dışına çıkan 5 milyon kişiden 3 milyonunun Türkiye'de olduğunu anımsatan Yalçın, bunların bir milyonunun okul çağındaki çocuklardan oluştuğu bilgisini verdi.

Coğrafyanın yeniden şekillendirildiğini ve 100 yıllık planların alabildiğince devreye sokularak hızlandırıldığına dikkati çeken Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD, bu bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor ve bir terör örgütüne binin üzerinde tırla silah veriyor. Kardeşliği yıkıp bitiriyor. Hiç kimse anlık heyecanlara kapılmasın. Dünyada en fazla kanın döküldüğü dönemler etnik çatışmaların yaşandığı dönemlerdir. Şu an dünyanın yeniden huzura ve kardeşliğe ihtiyacı var. Birbirinin hukukunu gözeten, her dinden ve her dilden insanın beraber yaşadığı büyük Mardin'e ihtiyacı var dünyanın."

Konuşmaların ardından Yalçın, öğretmenlerin sorunlarını dinledi.