Ordu'daki kayak merkezinin işletmesi, TKF'ye devredildi

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ORDU (AA) - Ordu'da 2 bin rakımlı yaylaya yapılan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin işletmesi, 4 yıllığına Türkiye Kayak Federasyonu'na (TKF) devredildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, belediye tarafından yapılan ve yaklaşık 40 milyon liraya mal olan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin işletmesinin 4 yıllığına Türkiye Kayak Federasyonuna devredilmesiyle ilgili protokol imzalandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, imza töreninde yaptığı açıklamada, kayak tesisleri için işletmeciliğin önemine vurgu yaparak, "Ordu İl Özel İdaresi zamanında yapımına başlanan tesisi devraldıktan sonra 40 milyon harcayarak tamamlandık. Ancak tesisin işletilmesi konusunda bizim herhangi bir tecrübemiz yok. İyi bir işletmeyle ilimizin ekonomisine ve tanıtımına sağlayacağı katkıları da göz önünde bulundurarak Çambaşı Kayak Merkezi’nin işletmesini 4 yıllığına Türkiye Kayak Federasyonuna devrediyoruz." dedi.

Günde 2 bin, 2 bin 500 kişiye hizmet verecek tesisin aralık ayında faaliyete geçeceğini ifade eden Yılmaz, "İşletme ile ilgili durum netlik kazandıktan sonra bundan sonraki süreçte tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Günde 2 bin, 2 bin 500 kişiye, güvenli bir şekilde kayak yapma imkanı sağlayacak tesisin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ise kayak tesisi işletmeciliği konusundaki deneyim ve tecrübelerini, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi için aktaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yabancılar bizim ülkemizin dağlarına hayran kalıyorlar. Ancak bizler bu dağlardan yeterince istifade edemiyoruz. Bu anlamda Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin faaliyete geçmesini çok önemli buluyorum. Bir kayak merkezi için doğru tesis, doğru işletme ve doğru tanıtım çok önemlidir. Bunlar olmazsa yapılan yatırımdan zarar ederseniz. Burada güzel bir tesis kurulmuş. Şimdi bizler de işletmecilik konusundaki deneyim ve tecrübelerimizi buraya aktaracağız. Buraya çok deneyimli bir çekirdek kadro getirdik. Buradaki arkadaşlarımızı da eğiterek, bütün ekibimizle kayak tesisini en güzel şekilde işletmek ve tanıtmak için gayret edeceğiz."







