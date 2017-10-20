"Amasra'da her parselden tarih çıkıyor"

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BARTIN (AA) - Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, ilçede çıkarılan medeniyetlere ait büyük yapı izlerini turizme kazandırma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Amasra Temsilciliği tarafından söyleşi düzenlendi.

Amasra Müze Müdürü Aydın, bir otelde düzenlenen söyleşide, ilçede son yıllarda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özellikle bu yıl başladıkları kurtarma kazılarının yanı sıra ilçedeki tüm kalıntıları dijital haritaya geçirdiklerini ifade eden Aydın, "İlçedeki her parselden geçmiş medeniyetlere ait büyük yapı izleri çıkıyor ve müdürlük olarak bunları turizme kazandırma gayreti içindeyiz." dedi.

Aydın, ilçede bugüne kadar bilinen 3 bin yıllık tarihin, bulunan eserler üzerinde yapılan incelemeyle 5 bin yıla uzandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Amasra'da birçok medeniyet ve kavmin yaşadığını biliyoruz. Amasra'ya sadece balık ve deniz turizmi gözüyle bakmamamız gerekiyor. Burada bu yıl başladığımız kurtarma kazılarında ortaya çıkan sütunların devamı da var. Bunları ayağa kaldırdığımızda, insanlar bu eserleri de görmek isteyecekler ve bu ilçe turizmine farklı bir boyut katacaktır. Yine Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçede, tarihi eserlere sahip çıkılıp turizme kazandırılması bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesine de katkı sunacaktır."

İlçede müze bulunmasının da büyük avantaj olduğunu ifade eden Aydın, müzede bulunan eserlerin çoğunun inşaat kazıları, heyelan, sondaj ile yol çalışmaları ve balıkçıların ağlarına takılması sonucu ortaya çıktığına işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 3 yıl süren restorasyonun ardından 4 ay önce açılan müzenin yeni yüzüyle ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu anlatan Aydın, "Müze içinde ve bahçesindeki eserler, belli kronolojik sıraya göre sergileniyor. Yine müzede bazı özel eserler için interaktif görsel dijital tanıtım ve canlandırmalar yapılıyor. Batık gemilere yönelik model batık gemi salonu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Aydın, kurtarma kazılarında, şapel ve tapınak gibi kutsal mekanların izlerine de rastladıklarını vurgulayarak, bu yıl sonlandırılan çalışmalara gelecek sezon devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ÇEKÜL Temsilcisi Hüseyin Çoban da kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerin sunumunun ilçeye ayrı bir değer katacağını vurgulayarak, ancak ilçe halkının da kale duvarlarına yazı yazmaması gerektiğini, kale surlarındaki işletmelerin de dekorasyonunu tarihi değerlere uygun şekilde yapması gerektiğini bildirdi.