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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" etkinliği düzenlendi.

Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) ev sahipliğinde, Valilik ve Belediye'nin de katkılarıyla gerçekleşen, bölgenin kültürü ve geleneğini yaşatmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan etkinliğe, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Belediye Başkan Vekili Akın Günal, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şube Başkanı Hanifi İspirli, kurum amirleri, şairler ve öğrenciler katıldı.



ARÜ Rektörü Prof. Dr. Biber de böyle bir etkinliğin üniversitede yapılmasının heyecanını yaşadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bölgemiz bir ocaktır. Şairlere, yazarlara, aşıklara kaynaklık etmiştir. Bu ilki olan programın devamı inşallah gelecektir. Kur'an'da bir surenin adı kalemdir. Bu sure, 'Kaleme ve onun yazdıklarına ant olsun' diye başlar. Buradan baktığımızda yaptığımız işin ciddiyetini, nasıl, ne kadar büyük bir iş olduğunu altını tekrar çizmek için bunları vurgulamak istedim. Cemil Meriç'in ifadesiyle 'Milletin düştüğü yer, kalemi bıraktığı yerdir.' Milletin kalkacağı yer de o zaman kaleme sarılacağı ve bu kalemle yazacağı, bütün insanlığa, bütün dünyaya ulaştıracağı mesajla oluşacaktır. Bizim böyle bir geçmişimiz, böyle bir geleneğimiz, böyle bir geleceğimiz var. Bunun için sizin gibi gençlerle inşa etme gibi bir vazifemizin olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Dirileceğimiz yer kalemdir ve onun yazdıklarıdır." dedi.

İspirli de şiirin bir medeniyet olduğunu, medeniyetin kurucu anahtarı olduğunu belirterek bu nedenle etkinliğin kendileri açısından önemli olduğuna dikkati çekti.



Program, şiirlerin okunması ve resim sergisi ile devam etti.