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Konya Dağ Bisikleti Kupası yarışları yarın başlayacak

20 Ekim 2017 Cuma, 14:35
Konya Dağ Bisikleti Kupası yarışları yarın başlayacak


KONYA (AA) - Konya Dağ Bisikleti Kupası yarışları hafta sonunda yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek organizasyon öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Meram'da bir salonda gerçekleştirilen toplantıda, yarışların yapıldığı şehirlere Konya'nın da eklenmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Federasyon olarak heyecanlarını yitirmeden çalıştıklarını belirten Küçükbakırcı, "Yarından itibaren Konya'da yapılacak yarışlarla, dağ bisikleti faaliyetlerinde 14 uluslararası kategoriye ulaşmış olacağız. Bu sayı, federasyon tarafından geçmiş 10 yıllık faaliyetlerin toplamını oluşturuyor." diye konuştu.

Küçükbakırcı, amaçlarının, bisiklet kulüplerini belediyelerle büyütmek ve geliştirmek olduğunu aktardı. Bu kapsamda, federasyon olarak belediyelerle görüşmelerini sıklaştırdıklarını vurgulayan Küçükbakırcı, "Sayıyı ne kadar artırırsak mücadele de artacak. Mücadele arttıkça da başarı gelecektir diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyona destek veren Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Erol Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Konya, 485 kilometre bisiklet yoluna sahip tek il. Bu, dünyada sadece ABD'de var. Bizim temennimiz, illerimizin bisiklet yolu ve bisiklet altyapısına destek vermesi, sağlıklı havayı korumaya önem vermesidir. Konya bu organizasyonun alınmasında kolay yollardan geçmedi. Bu yıl Konya'da yapılacak yarışlara katılım geçen yıllara oranla çok daha fazla. Önümüzdeki yıl ses getirecek, uluslararası takvime de girmiş bir Mevlana Turu organizasyonu yapmayı planlıyoruz."

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlecek yarışlar, 21-22 Ekim tarihlerinde C2 ve C3 kategorilerinde gerçekleştirilecek.

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