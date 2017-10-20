Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçük

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği'nce, ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin yapılan açıklamada, "Kazanın olduğu alan her ne kadar İR:2505 ruhsat alanı içinde olmasına rağmen Uygulama Projesi'nin dışında gerçekleştiğinden kaçak bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Şırnak Valiliği, bugün bazı basın yayın organlarında "Kazanın meydana geldiği sahanın kaçak olmadığı, mayıs ayında ihaleye çıkarıldığı, ayrıca buradaki kömürlerin Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait kantarlarda tartıldığı" yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Hukuku TKİ uhdesinde bulunan Şırnak'ın dahilindeki İR:2505 (S:16309) ruhsat numaralı sahanın yöredeki madencilik faaliyetlerinin güvenlik zafiyetine neden olmadan, güvenlik bakımından sorumlu mülki idarenin kontrol ve denetimi altında yapılması, sahadaki kaçak üretimin önlenmesi, sahadan elde edilen gelirin bölge ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunması ve sahada güvenli madencilik yapılması amacıyla 26 Mart 2002'te rödovans sözleşmesi hükümleri kapsamında Şırnak Valiliği İl Özel İdaresine verildiği anımsatılan açıklamada, sahada üretim faaliyetleri devam ederken 2013 yılında Maden ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında üretim faaliyetleri hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Maden İşleri Genel Müdürlüğünce (MİGEM) gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar durdurulduğu bildirildi.

Aradan geçen 3 yılı aşkın sürede gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve sahada yeniden üretime başlanılması yönünde herhangi bir faaliyette bulunulmadığı kaydedilen açıklamada, Valilik tarafından sahada yeniden faaliyete başlanacağına kanaat getirilmediğinden, sahanın bölge ve ülke menfaatlerine uygun bir şekilde ihale edilebilmesi için sözleşmenin tasfiye edilmesine TKİ ile karşılıklı olarak karar verildiği aktarıldı.

- Sahada üretim için MİGEM'in izni gerekli

Söz konusu sahanın TKİ tarafından bu yılın nisan ayında yeniden ihale edildiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu ihaleyi kazanan Standart Tek. Sav. Enerji Mad. San. ve Tic. AŞ (Pilot)+Kaan İş Makinaları Mad. En. San. Ve Tic. AŞ+Acar İnş. Nak. Paz. San. Tic. AŞ iş ortaklığı ile 14 Nisan 2017'de sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

TKİ'nin gerçekleştirdiği ihaleyi kazanan konsorsiyumun sahadaki üretimin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için tüm güvenlik önlemlerini alarak MİGEM'e başvuru yapmak zorunda olduğu, başvurunun ardından MİGEM'in, gerekli incelemeler yaparak, uygun görürse önce çalışma izni verdiği, bu sahada üretim yapabilmek için MİGEM'in izninin gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, MİGEM izni olmadığı sürece Valiliğin maden işletme süreçlerindeki hiçbir işleme izin vermediğine işaret edildi.

- Tehlikeli durum devam etmiş

İhaleyi kazanan firmanın, sahadaki üretimin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için tüm güvenlik önlemlerini sağlayacak bir proje hazırladığı, projenin TKİ Genel Müdürlüğü tarafından MİGEM'nin onayına sunulduğuna işaret edilen açıklamada, 21 Eylül 2017 tarih, 805566 sayılı makam oluru ile oluşturulan teknik elemanlarınca mahallinde tetkik yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede, işletme güvenliği açısından tehlikeli durumların devam ettiği, herhangi bir önlem alınmadığı, Sicil:16399 sayılı ruhsat sahasında üretime yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam edilmesi, daimi nezaretçi kontrolünde projesine aykırı tehlikeli durumun giderilmesini yönelik faaliyetlerin (hazırlık, su tahliyesi, şev eğimi ve yüksekliğinin projeye uygun hale getirilmesi vb.) sürdürülmesi ve kömür sevkiyatı yapılmamasına yönelik TKİ ve Valiliğimize, MİGEM tarafından yazı yazılmıştır. Kazanın olduğu alan her ne kadar İR:2505 ruhsat alanı içinde olmasına rağmen Uygulama Projesi'nin dışında gerçekleştiğinden kaçak bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Şırnak İl Özel İdaresinin 4 noktada kantarları mevcuttur. Bu dönemde söz konusu sahada üretim ve satış izni olmadığı için, ruhsatlı sahalarda üretilen kömürler dışında herhangi bir kömür tartımı yapılması söz konu olmamıştır. Ayrıca Valiliğimizce kaçak kömür üretim ve sevkiyatının engellenmesi için üretime kapalı alanların giriş ve çıkışlarının fiziki engellerle kapatılmasının yanında, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili birimlerimizce de gerekli denetimler aralıksız olarak devam ettirilmektedir."

Şırnak yöresinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce verilen 19 işletme ruhsatlı sahada üretimler yapıldığı bildirilen açıklamada, Şırnak-Cizre karayolu üzerinde değişik noktalarda kömür stokları bulunduğu vurgulandı.

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında 17 Ekim'de meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi yaralanmıştı.

