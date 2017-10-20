"Biz Anadoluyuz" projesi

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KARABÜK (AA) - İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bingöllü 120 öğrenci, Karabük'e geldi.

Öğrenciler, kent meydanında, Vali Kemal Çeber, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Karabük Belediye Başkan Vekili Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hüseyin Zafer tarafından karşılandı.

Çeber, burada ayaptığı konuşmada, "Sizleri ilimizde görmekten büyük mutluluk duydum. Karabük'te geçireceğiniz 2-3 günün sizlerde unutulmaz güzel anılar bırakmasını ve keyif almanızı diliyorum. Mümkün olduğunca sizlerle birlikte olacağız. Sizleri çok seviyoruz, Karabük'e hoş geldiniz." dedi.



Karabük Belediyesi konferans salonunda ilin tantım filmini izleyen öğrenciler, KARDEMİR, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu ilçesini gezecek. Kardemir Karabüksporlu futbolcularla tanışma ve sohbet imkanı buluacak öğrenciler, daha sonra kentten ayrılacak.