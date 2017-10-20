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İznik'te kaçak kazıya tutuklama

20 Ekim 2017 Cuma, 19:34

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

''Vaftizhane'' olarak bilinen tarihi ''Böcek Ayazması''nın yanındaki evin bahçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Ş.A, A.E, H.H, A.K, S.Ö. ve İ.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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