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AĞRI (AA) - Ağrı Valiliği ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) ortaklaşa düzenlendiği "4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" sona erdi.

AİÇÜ Selçuklu ve Anadolu Konferans Salonlarında düzenlenen sempozyuma yurt içi ve dışından katılan 108 akademisyen ve araştırmacı, "Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi" konusundaki fikirlerini paylaştı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"na yoğun katılım olduğunu ve 108 bildiri sunulduğunu söyledi.

Sempozyumun Ağrı'ya, bölgeye, ülkeye ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunduğunu belirten Karabulut, "Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi, dünya ve insanlık tarihi açısından çok önemli iki figür. İnsanlığın ikinci dirilişinin Ağrı ve Ağrı Dağı civarlarında olması bilimin tüm dalları için ilgi ve araştırma konusudur. Bizim temel amacımız, Nuh'un Gemisi'ni, özellikle efsaneden daha öte bilimsel olarak bu verilerin ortaya dökülmesi. Biz de üniversite olarak bilimsel tartışma ortamı oluşturduk." dedi.

Dünyanın dört bir tarafından kente bilim insanı geldiğine işaret eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Gelen bilim adamlarının Ağrı'ya gelişi ile Ağrı'dan gidişleri arasında çok büyük bir fark var çünkü Ağrı'ya geldiklerinde çok daha farklı, kötümser anlamda bir ortamla karşılaşacaklarını bekliyorlar ama gelip üniversiteyi gezdiklerinde, imkanlarımızı ve Ağrı'yı gördüklerinde buraları beğeniyorlar. Bu da bizim için mutluluk verici bir durum. İnsanların gelip Ağrı'yı görüp, gezmesi lazım. Gelen insanların çok memnun şekilde Ağrı'dan ayrıldıklarına şahit oluyoruz."

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz Sunay ise sempozyumun çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Ağrı kıymeti takdir edilememiş bir memleket. Memleketimizin en doğu ucu. Dünyada belki coğrafik konumu itibarıyla uluslararası anlamda tanınır il olması gerekirdi fakat Türkiye'de de çok fazla tanınırlılığı söz konusu değil." dedi.

Bu tür sempozyumların Ağrı'nın tanınırlığını artırdığını söyleyen Sunay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sempozyumlarla genç ve seçkin beyinler Ağrı Üniversitesine gelmek isteyecekler, görev almak isteyecekler. Bu tip sempozyumlar en azından kaynaşmaya vesile olacak. Ağrı konusunda ön yargıyı yıkma noktasında bu tip kavuşmaları artırmamız gerekiyor. Ben kendi adıma birçok bilim insanı ile karşılaştım. Birçok bilmediğim mevzu hakkında bilgi sahibi oldum. Bu sempozyumu düzenleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ise sempozyuma ev sahipliği yapan ve öncülük eden üniversite rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a teşekkür etti.

Bulut, 2002 yılında düzenlenen sempozyumda sunulan bir makalede, Ağrı'nın 50'nin üzerindeki sorununun dile getirildiğini aktararak, "Biz de onu kendimize rehber ettik. Yapılabilecekleri not ettik ve 5 yıl sonra o sorunların ortadan kalktığını gördük. Dolayısıyla yapılan sempozyumlar ilimizin bürokratlarına bir pusula olması, yol açması anlamı ile oldukça önemlidir." diye konuştu.