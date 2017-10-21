Kütahya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklette yolculuk eden iki genç hayatını kaybetti.
E.T. yönetimindeki 43 UU 001 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde, aynı yönde seyreden Alihan Can'ın (19) kullandığı 43 EN 314 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Sürücü Can ile motosiklette bulunan Halil Yavuz (18) kaza yerine hayatını kaybetti.
Gençlerin cenazeleri, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü E.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.