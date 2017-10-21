Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Demokrasiye, egemenlik hakkına sahip çıkmak ortak değerdir. Basınımız dördüncü kuvvet, 15 Temmuz'da bu gücünü hep birlikte farklı düşünce ayırımı yapmadan gösterdi." dedi.

Yazıcı, İyidere'de bir otelde yerli ve ve yabancı 41 gazetecinin katılımı ile gerçekleştirilen "Uluslararası Karadeniz Kültür Turizm ve Medya Şurası"nda yaptığı konuşmada, dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medyanın haberinin katıksız, yorumunun özgür olması gerektiğini söyledi.

Medyada herkesin bir bakış açısının olabileceğini aktaran Yazıcı, yorum yapma hakkının medyanın doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Türkiye'de medyanın önemine dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Anadolu medyamız, son derece ortak değerlere bağlı, hassasiyet göstererek yayıncılık faaliyeti gösteriyor. Bundan son derece memnun ve mutluyuz. Çünkü siyaset ile medyayı yan yana getirip kıyaslama yaptığınız zaman, siyasette, medyada değerler üzerinden görevini yaparak iletişim ve enformasyonu sağlamalı. Yorumunu da özgürce sağlamalı. Değerler hepimizin. Bunları koruyacak kollayacak, zenginleştirmek için gerekli çaba ve hassasiyeti göstereceğiz. Anadolu medyası ve ulusal medyanın büyük bir kısmı istisnaları bir kenara bırakırsak enformasyonu sağlıyor."

Yazıcı, Türkiye'de medyanın 15 Temmuz'da çok güçlü bir duruş sergilediğinin altını çizerek, "Türkiye, gerçekten gaddarca, alçakça bir darbeye maruz kaldı. Milletin topu, tüfeği, tankı, uçağı, milletin iradesini ortadan kaldırmak için terörist unsurlarca devreye konuldu ama o gece ulusal medyamız başta olmak üzere topyekün milletin iradesine sahip çıktı. Darbecilere karşı çok sağlam duruş gösterdi. Bu ortak değerdir. Demokrasiye, egemenlik hakkına sahip çıkmak ortak değerdir. Basınımız dördüncü kuvvet, 15 Temmuz'da bu gücünü hep birlikte farklı düşünce ayırımı yapmadan gösterdi." diye konuştu.

-"Medyanın kıymetli duruşunu takdir ediyoruz."

Anadolu medyasının da 15 Temmuz gecesi ortak platform adı altında yayın gerçekleştirdiğini belirten Yazıcı, "Darbeye karşı milletin duruşunun yanında yer aldı, motivasyon sağladı ve hep birlikte alçak o darbeyi sonlandırma noktasında bir duruş gösterdi. Anadolu ve ulusal medyanın kıymetli duruşunu taktir ediyoruz." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin coğrafi konumu itibari ile önemli bir yerde olduğuna dikkati çekerek, "Üç kıtanın kesiştiği bir nokta ve bir kavşak ülkesiyiz. Bu Türkiye'nin coğrafi ve stratejik üstünlüğü demektir. Türkiye içerisinde Rize de önemli bir yere sahip. Rize'nin siyaseti önemlidir. Buradan iki Başbakan çıkmış. Bir Cumhurbaşkanı ve tarihe geçecek ilk defa halk tarafından seçilen Recep Tayyip Erdoğan... Doğası ve turizm açısından da önemli alanları bölgesinde barındıran bir il." ifadelerini kullandı.

Hayati Yazıcı, medyanın desteği ile turizmde de doğru adımlar atarak, atılım gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Programa, Yazıcı'nın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı Sinan Burhan, Karadeniz Medya Derneği Başkanı Hasan Yavuz Bakır ile davetliler katıldı.







