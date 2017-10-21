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KONYA (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) iş birliği ile düzenlenen ve 2 gün sürecek "3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu" Konya'da başladı.

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, bir otelde düzenlenen sempozyumda, amaçlarının Türkiye'yi eğitim üssü yapmak olduğu söyledi.

Dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye uluslararası öğrenci geldiğini belirten Bolat, "Öğrencilerin bir kısmı Türkiye'de daha iyi eğitim alırım diye geliyor. Kimisi Avrupa'ya göre daha ekonomik bir ülkeyiz diye tercih ediyor. Müslüman bir ülke diye gelen de oluyor. Yani öğrenciler farklı farklı beklentilerle ülkemizi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her öğrencinin beklentisini karşılayacak büyüklük ve potansiyelde olduğunu aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tarihinden aldığı büyük bir gücü var. Anadolu coğrafyası misafirperver bir yer. Üniversitelerimiz özellikle son dönemde sayı ve nitelik bakımından ciddi yol aldı. Uluslararası öğrencilere de önem vermeye başladı ancak bu konuda belli sıkıntılar mevcut. Yurt dışından gelen burslu öğrencilerin Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi belli muhatapları var ancak bu sayı 20 bini bile bulmuyor. Geri kalan ve binbir güçlükle Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin ise resmiyette hala bir muhatabı olmadığını görüyoruz. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak bu boşluğu kapatmaya çalışıyoruz ancak bununla ilgili resmi bir kurum olması gerekiyor."

- "Çalışma izninin yürürlüğe girmesi lazım"

Bolat, Türkiye'deki yabancı öğrencilerin çalışması konusunu değerlendirirken, "Dünya genelinde uluslararası öğrencilere çalışma izni verilir. Türkiye'de de kanunen verilmiştir ancak maalesef yürürlüğe girmemiştir. Çalışma izninin yürürlüğe girmesi lazım. Ülkemize gelen öğrenci sayısının artmasını istiyorsak çalışmaya izin vermemiz gerekiyor. Öte yandan Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenci sayısı 10 bini geçmiyor. Uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan da yüzde 3'tür. Bunun artırılması lazım yani bu da çözülmesi gereken bir husustur." diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Türkiye'nin stratejik projeler ve uygulamalarla ülkeye gelen öğrenci sayısını artırdığını belirtti.

Üniversitelerinde 93 ülkeden bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Şeker, "Bu öğrencilerin üçte biri de yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Bu yüzden bu başarıda emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, siyasilerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum çünkü bu iş bir kişinin hedefi değil, bir ümmetin hedefidir. Tüm kardeşlerimizin eşit eğitim alma hakkının engellendiği bir süreçten çıkarak tüm mazlum coğrafyaya eğitim hakkı sunmak için gösterilen bir gayretin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Hüsnüye Erdoğan da katıldı.

İki gün sürecek olan sempozyumda 20 ülkeden 68 araştırmacı ve akademisyen sunum yapacak.



Uluslararası öğrencilik, beklentiler, sorunlar ve stratejilerin ele alınacağı sempozyum yarın sona erecek.