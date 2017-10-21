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Malatya'da mahalle muhtarının evine silahlı saldırı

21 Ekim 2017 Cumartesi, 14:59

MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde mahalle muhtarının evine av tüfeğiyle ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Ş.U, Eski Arapgir Mahalle Muhtarı Mehmet Altun'un evine av tüfeğiyle ateş açtı.

Saldırı sırasında evde bulunan muhtarın eşi Nilüfer ve kızı Kübra Altun yaralandı.

Saldırgan, daha sonra aynı silahla kendisine ateş açarak intihar girişiminde bulundu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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