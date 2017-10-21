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ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Eğer gazete manşetleriyle iktidar olunsaydı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, asla iktidar olamazdı. 'Muhtar bile olamaz' diye manşet atmadılar mı ama ne oldu? O şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. İktidar manşetlere rağmen olunur, manşetlerle olunmaz." dedi.

Bozdağ, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde yaptığı konuşmada, ekonomide yaptıkları yeniliklerden bahsederek, faizleri düşürdüklerini ve vadeleri uzattıklarını belirtti.

Yapılan düzenlemelerle herkesin ev ve araba sahibi olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları ifade etti:

"AK Parti iktidara gelmeseydi CHP, SSK Genel Müdürü veya o anlayış, iktidarda olsaydı bu evi alanlar, CHP'liler dahil, hiçbiri ev mev alamazdı, arabaya da binemezdi. Ailede zenginlik olsaydı o zaman olurdu ama kendisi bu rahatı bulamazdı. Bunu sağlayan bu kadrodur, bu iktidardır. Savunma sanayiinde öyle... 2002'de Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 20, size bir ambargo uygulasalar çöktünüz gittiniz, çünkü hep dışarıya bağlısınız. Şu anda yerlilik oranımız yüzde 65. İHA'yı yerli mühendislerimiz yaptı, SİHA'yı yerli mühendislerimiz yapıyor. Tanklarımızı, helikopterlerimizi yine öyle biz yapıyoruz. Üç çevresi denizlerle çevrili Türkiye, savaş gemisi yapamıyordu, şimdi savaş gemimizi biz yapıyoruz."

- "Ekonomimizin kötüye gitmesi için yapmadıkları kalmadı"

Bozdağ, otomatik silahların AK Parti hükümeti öncesi olmadığını ve şimdi kendilerinin bu silahları ürettiğine dikkati çekti.

ABD senatosunun Cumhurbaşkanlığı korumalarına silah vermeme kararı aldığını hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ondan daha iyisini şimdi biz yapıyoruz. Versen ne yazar, vermesen ne yazar. Bizim ekonomimizin kötüye gitmesi için yapılmadık iş kalmadı. Darbe teşebbüsünden, gezi olaylarından, terörden, Suriye, Irak'taki iç çatışmadan, mülteciden, bir sürü hadiseyi şöyle yan yana koyun; Türkiye'nin notunu bilerek uluslararası derecelendirme kuruluşlarının kırmasına varıncaya kadar, Türkiye'nin ekonomisi kötüye gitsin, kriz, kaos çıksın diye yapılmadık şey kalmadı. Koca koca ülkelerin başbakanları Türkiye'nin ekonomisi batsın diye Türkiye aleyhine bilerek açıklama yapıyor."

Bozdağ, Turistlerin Türkiye'ye gelmemesi için kirli haberlere destek olunduğuna değinerek, ekonomik kriz söylentileriyle milletin iktidara ve Cumhurbaşkanına bağlılığını azaltmaya çalışıldığını belirtti.

- "2017'de inşallah büyüme rakamları yüzde 6'yı geçecektir"

Türkiye'nin başına gelen bu kadar olumsuzluklara rağmen ekonominin çökmediğine işaret eden Bozdağ, şu görüşlere yer verdi:

"Bakın IMF bile bizim büyüme rakamlarımızı revize etti. 2017'de inşallah büyüme rakamları yüzde 6'yı geçecektir. Bu, dünyada çok önemli bir rekordur. Terörü azdırıyorlar ekonomi çökmüyor, mülteciler var ekonomi çökmüyor, 'darbe yaptık' dediler ekonomi çökmüyor, turizmi baltalıyor ekonomi çökmüyor. Niye çökmüyor ekonomi? Sebebi şu; at sahibine kişner de onun için çökmüyor. Siz ata sahibini bindirdiniz, Recep Tayip Erdoğan'ı bindirdiniz, at şaha kalktı, bu atı kimse durduramaz, buna güçleri yetmeyecektir Allah'ın izniyle. Onun için de Cumhurbaşkanımıza düşmanlık yapıyorlar. Eğer Türkiye'nin siyasi istikrarı, güçlü iktidarı, iyi yönetimi, huzur ve barış ortamı, ekonomik istikrarı 5-10 yıl daha devam ederse 'Türkiye'ye gücümüz yetmez' diyorlar. 'Ne yapalım edelim, 2019'a giderken havayı, iklimi, ortamı ona göre oluşturalım darbeyle yemediğimiz Erdoğan ve arkadaşlarını, bu halka yedirtelim' diyorlar. Hesap kitap bu. Sadece Kılıçdaroğlu bu işin için de yok. Bu işin içinde bir dünya var."

- "Vatandaşımızın özgür iradesini etkilenmek isteniyor"

Bozdağ, liderini seven ve gönül veren milletin onun için her şeyi yapacağına inandığını belirterek, 2019 yaklaşırken pek çok kirli operasyona Türkiye'nin şahit olacağını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle dedi:

"Ama bilesiniz ki hepsinin hedefi de 2019 seçimine giderken vatandaşımızın özgür iradesini etkilemek olacaktır. FETÖ, PKK, DHKPC, bazı ülkelerin istihbarat örgütleri, uluslararası ve yerli bazı medya organları bir yandan hep beraber Türkiye'de kirli bir algı operasyonu yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Dışarda da aynısını yapıyorlar. Bu FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri Türkiye'nin aleyhine bir yazı yazdırmak için dünyanın parasını harcıyorlar. Vekillere, komisyonda görev yapanlara, yetkililere gazetecilere medyacılara sivil toplum örgütlerine hazırladıkları raporları götürüyorlar 'bunun altına imza at kendi raporun gibi yayınla şu kadar milyon dolar para senin' diyorlar."

Bütün terör örgütlerinin oyununu bozan büyük bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin de milletine aşık cesur bir liderinin olduğunu aktardı.

- "CHP'nin söylemleriyle terör örgütlerinin söylemleri aynı"

Derin güçlerin, lideriyle kenetlenmiş Türkiye'yi yok etmek için uğraştığına dikkati çeken Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de bugün bir muhalefet var. İktidar alternatifidir muhalefet. Şimdi CHP Türk halkına iktidar olmak için hangi projeleri sunuyor? Yok. Plan, proje, program var mı? Yok. Varsa hakaret, yoksa hakaret. Varsa suçlama, yoksa suçlama. Bakın şimdi CHP'nin söylemlerine, terör örgütü FETÖ'nün, PKK'nın, DHKPC'nin söylemleri. Türkiye düşmanlarının söylemlerine bakın, bir de bunların söylemlerini yan yana getirin koyun. Bu kadar iktidara talip olan bir partinin söylemi terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının söylemleriyle uyum, aynılık arz eder mi? Etmez. Eğer bu millet, terör örgütlerinin eylem ve söylemlerini, siyasi partinin eylem ve söylemleri haline getiren partileri iktidar yapsaydı, onlara gerek kalmazdı, terör örgütleri şimdiye kadar iktidar olurdu."

- "İktidar manşetlere rağmen olunur"

Bozdağ, milletin terörü, teröristi, 'kan ve gözyaşı' diyeni, bu millete, devlete tuzak kuranı, düşmanlık yapanı sevmediğini ifade ederek, milletin her zaman terörün karşısında durduğunu belirtti.

Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama bunu hala bizim ana muhalefetimiz idrak edememiş. Türkiye'de umudunu krize bağlamış bir anamuhalefet var. Umudunu kaosa, teröre, bölgedeki savaşlara, başka ülkelerin Türkiye'ye yaptırımlarına bağlamış bir ana muhalefet var. Umudunu Türkiye aleyhine yapılan açıklamalara, Türkiye'ye yabancı ülkelere yaptığı şikayetlere, Türkiye aleyhine dile getirdiği iftiralara bağlamış bir ana muhalefet var. Bizim umudunu millete bağlayan bir ana muhalefete ihtiyacımız var. Milletiyle dayanışma içerisinde olan bir ana muhalefete ihtiyacımız var. Şu an bütçe açığımız var, onu kapatırız evelallah ama bizim kapatamadığımız bir açık, ana muhalefet açığıdır.

Türkiye'de ciddi bir ana muhalefet açığı var. Yatan bir ana muhalefet var, başka işleri yok. Emin olun Cumhuriyet, Sözcü gibi bazı gazeteler olmasa konuşacak gündem de bulamazlar. Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine ve aynı paralelde yayın yapanlara diyorum ki sizin CHP'de fikri mülkiyet hakkınız var. Dava edin, fikirlerinizle siyaset yapıyor, ürettiğiniz fikirlerin bedelini alın. Çünkü Cumhuriyet, Sözcü ve diğer gazetelerin manşetleri ve köşe yazıları olmasa Kılıçdaroğlu ve arkadaşları grup konuşmalarında konuşacak laf bulamaz. Kim hangi manşeti atmış, o manşetin peşinde koşan bir muhalefet var. Eğer gazete manşetleriyle iktidar olunsaydı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan asla iktidar olamazdı. 'Muhtar bile olamaz' diye manşet atmadılar mı ama ne oldu? O şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. İktidar manşetlere rağmen olunur, manşetlerle olunmaz."

(Bitti)