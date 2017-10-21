Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi Ülfet Caddesi'nde üçüncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Rava El Halife, yanında kimsenin bulunmadığı sırada zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Rava El Halife, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada hastaneye gelen ve fenalık geçiren anne Fatıma El Halife, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Ailenin yaklaşık 4 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden Nizip'e geldiği öğrenildi.