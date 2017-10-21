Mardin'de yenilenen "Kültür Sokağı" açıldı

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince yeniden düzenlenen "Kültür Sokağı" törenle açıldı.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda sit alanında yer alan sokak, ışıklandırmalar ve çiçeklerle yenilendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Vali Mustafa Yaman, açılıştaki konuşmasında, proje kapsamında sokakları güzelleştirdiklerini vurguladı.

Hem kentteki vatandaşların hem de dışarıdan gelenlerin bundan faydalanmasını arzu ettiklerini kaydeden Yaman, yakın tarihte Şeyh Çabuk Camisi'nin bulunduğu sokakta da düzenleme yapacaklarını bildirdi.

Dicle Kalkınma Ajansının desteğiyle tarihi çarşıların restore edileceğini belirten Yaman "Sokaklarımız yetim kalmayacak inşallah. Sokaklarımız artık dolu dolu. Son aylarda ilimize gelen turist sayısında ciddi artış var. Sokaklarımız, caddelerimiz şenlendi. Bu da bizleri sevindiriyor." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "diller ve dinler şehri"nin tarihi sokaklarının şenlendiğini kaydetti.

Bütün tarihi sokakların bu şekilde şenlendirilmesini arzu ettiklerini dile getiren Çankırı, "Güzel bir Mardin için hep beraber el ele vereceğiz. 11 ay önce belediyelere görevlendirmeler yapıldı. Belediyelerimiz burayı bir şantiye alanına dönüştürdü. Bu Mardin'in özlediği bir havaydı. İnşallah bütün bu hizmetler yerine geldikten sonra Mardin hak ettiği refaha ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kültür Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi.







