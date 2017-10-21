Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 33 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Antalya'daki 10 bin kişilik spor salonunda düzenlenen açılış seramonisine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Vali Karaloğlu, 33 ülkeden şampiyonaya katılan sporcuları Antalya'da görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Antalya'nın doğası, kültürü, tarihi ve uygun iklimiyle Türkiye'nin, dünyanın göz bebeği olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bu özellikleriyle her yıl 20 milyon insanı ağırlayan en güzel şehirlerinden olduğunu kaydetti.

Sporcuların ringte Avrupa'nın "altın eldiveni" için mücadele edeceğini belirten Karaloğlu, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç de 33 ülkeden teknik ekip ve sporcularla 500 civarında kişiyi Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Burada yapılacak şampiyona aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın altyapısını oluşturacak niteliğe sahip." ifadesini kullandı.

Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 28 Ekim'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.