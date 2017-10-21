Başbakan Yardımcısı Şimşek Batman'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BATMAN (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ahmet Deniz ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'u ziyaret etti.

Batman 1. Kitap Fuarı'na katılmak üzere kente gelen Şimşek, Vali Deniz ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ile makamlarında bir araya geldi.



Valilik şeref defterini imzalayan Şimşek, daha sonra Esentepe'ye yapılacak ve içerisinde cami, kütüphane, konferans salonu, dinlenme ve mesire alanları olan külliyenin projesini ve detaylarını görüşmek üzere düzenlenen basına kapalı toplantıya katıldı.



Şimşek, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek geçen hafta İl Başkanlığına getirilen Murat Güneştekin'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

