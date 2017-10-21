54. Uluslararası Antalya Film Festivali

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri, EXPO 2016 Kongre Merkezi'nde kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Antalya Film Festivali jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını söyledi.

Atasoy, 5 jüri üyesi içinde tek Türk'ün kendisi olduğunu belirterek, "Sorumluluğum fazla ama ne mutlu bana çok gurur verici bir şey. İzlanda'dan, Fransa'dan, Brezilya'dan, İngiltere'den jüri üyelerimiz var. Hepsi de kendi alanlarında başarılılar. Oscar ödülü alan filmin senaristleri var. 10 film yarışıyor, ikisi Türkiye'ye ait. Uluslararası standartta bir festival içindeyiz." dedi.

Gecede onur ödülü alacak sanatçılardan Necla Nazır da festivalin sinema dünyası için önemli olduğunu ifade etti.

Festivalde "hayat boyu onur ödülü"ne layık görüldüğünü söyleyen Nazır, "Ben bu ödülü vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin aziz anıları için alacağım. Aileleri ve yetim bıraktıkları çocukları adına alıyorum. Onun için bu ödül çok anlamlı. Bu ödülü aslında onlar hak ediyor ve onları temsilen alacağım." diye konuştu.

Ömür Gedik de festival kapsamında güzel etkinliklerin yapılacağını, dolu dolu bir festival yaşanacağını söyledi.

Uluslararası Antalya Film Festivallerinin çoğuna katıldığını, bazılarında görev de aldığını anlatan Gedik, "Ben kaçıncı kez katılıyorum, unuttum. Bu mesleği yaptığımdan beri bu festivale katılıyorum. Sinema dünyası açısından önemli bir festival." dedi.

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Oyuncu Necati Şaşmaz da festivalin güzel bir kortejle başladığını dile getirdi. Festivale ilk kez katıldığını belirten Şaşmaz, kortejde gösterilen yoğun ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Son filmini Antalya'da çektiğini ifade eden Şaşmaz, "Antalya'da başka filmler düşünüyoruz, bir de dizi düşünüyorum. Burası gerçekten doğal plato, neden değerlendirilmiyor bilmiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, son filminin iyi gişe yapmadığını belirtmesi üzerine Şaşmaz, "Doğal, bir şey, kimse deprem filmi izlemek istemiyor." dedi.

Murat Cemcir de festivalde gençlerle bir araya geleceğini dile getirerek, festivalin güzel geçmesini temenni etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de kültür sanatla dolu dolu bir hafta geçireceklerini belirterek, "Festivali, devlet ligine yükseltmek için daha da güçlenmesi açısından önemli değişimlere tabi tutuyoruz. Antalya için ülkemiz için bunu yapıyoruz. Kortejde yenilenen festivalimize Antalyalıların desteği muhteşemdi. Bu da Antalya'da yapmış olduğumuz değişimlerin önemini gösteriyor. Festivalimizi güçlendirmek ve güçlü şekilde yoluna devam etmesi adına halkın verdiği destek, yapılan değişimlerin anlamlı olduğunun teyidi oldu." dedi.

Bu arada, kırmızı halıda yürüyen Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken ve aktris Juliette Lewis ile Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic'e yoğun ilgi gösterildi.