Bozok Yaylası'nda su kayağı

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YOZGAT (AA) - Bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ta, gölette oluşturulan kablolu su kayağı tesisi tanıtıldı.

Yozgat Valiliğince Spor Vadisi Kompleksi içerisinde bulunan gölette oluşturulan kablolu su kayağı tesisinde, çeşitli illerden gelen sporcular gösteri yaptı.

Tesisin tamamlanmasıyla yeni bir spor dalı kazanan Yozgat'ta, su kayağı eğitimi uygulamalı olarak verilecek ve şampiyonalara sporcu yetiştirilecek.

Etkinliğe katılan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetecilere, gençleri spora yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Spor tesisi sayısını arttıracaklarını ifade eden Yurtnaç, "Bu yıl içerisinde bu tesisi yaptık, önümüzdeki sene Çekerek'teki baraja yapacağız. Gençlerimiz burada gelip ücretsiz eğitim alacak. Kablolu su kayağı yapacaklar. Amacımız, Yozgat'ı yaşanabilir kentler arasında üst sıralara taşımaktır. Bir taraftan ormanı, bir taraftan termali, bir taraftan spor vadisi, kablolu su kayağı, hızlı treni ile Yozgat daha güzel bir yer olacaktır. Buradaki yaşayan insanların hayat kalitesini arttırıcı çalışmaları bundan sonra daha da hızlandıracağız." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Spor Koordinatörü Birol Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Türkiye'de son zamanlarda yaygınlaşan bu spor branşını Yozgat'a kazandırdık. Gençleri tesisimize bekliyoruz. Yüzmeyi bilen herkes bu tesisten yararlanabilir. Çok sağlıklı bir spor branşıdır. Burada dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası gibi çeşitli faaliyetlere sporcu hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gösterileri izleyen Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de Yozgat'ta bu tür aktivitelerin olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Su kayağı gösterisi yapan sporculardan Abdullah Doğuer de İzmit'ten geldiğini belirterek, "Yozgat'a çok güzel, uluslararası şampiyonalar düzenlenebilecek bir tesis yapmışlar. Burada ilerleyen zamanlarda daha iyi sporcuların yetişeceğini düşünüyorum." diye konuştu.