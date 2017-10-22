Vali'den huzurevi sakinine "şartlı" akülü araba sözü

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Huzurevi sakini 76 yaşındaki Seyfi Özçalışkan'a, sigara alışkanlığını terk etmesi durumunda kendisine akülü araba hediye edecekleri sözünü verdi.

Edirne Valisi Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Edirne Huzurevi'ni ziyaret etti.

Vali Özdemir, ziyareti sırasında koltuk değneğinden destek alarak yürüyen ve daha önce kendisine sigarayı bırakacağı sözünü veren Özçalışkan'la karşılaştı. Cebinde sigara paketi görünen Seyfi Amca, Vali Özdemir'den nefesi kesildiği için zor yürüdüğünü akülü arabaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vali Özdemir de Özçalışkan'a daha önce söz vermesine rağmen hala sigara içtiğini anımsattı. Özdemir'in sitemine karşılık sigara paketini yere atan Seyfi Amca, artık sigara içmeyeceği sözünü yeniden verdi.

Vali Özdemir de sigara içmemesi halinde 1 ay sonra akülü arabanın kendisine hediye edileceğini ifade etti.

Özçalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yaşından bu yana sigara içtiğini kaydetti.

Sigarayı sağlığı için de bırakmak istediğini anlatan Özçalışkan, "Sigara rahatsızlık yapıyor. Uykuya yattığımda horluyorum. Daha önce bırakmayı denedim 27 gün içmedim. Vali Bey'e daha önce bırakacağıma dair söz vermiştim, yerine getiremedim. Şimdi mümkün mertebe sözümü tutmaya çalışacağım. Gençlere tavsiyem sigaraya hiç başlamasınlar." diye konuştu.

Özçalışkan, arabayı aldığında bol bol gezeceğini aktardı.

Aile ve Sosyal Politikilar İl Müdürü Bilgin Özbaş ise Seyfi Amcanın daha önce de sigarayı bırakma sözü verdiğini ancak sözünü tutamadığını anlattı. Seyfi Amcanın tekrar sigara bırakma sözü verdiğini hatırlatan Özabaş, "Biz de Seyfi Amcaya söz veriyoruz. 1 ay süresince içmezse elektrikli akülü aracını biz kendisine teslim edeceğiz. İnşallah artık ağzımıza sigara kelimesini almayacağız." dedi.