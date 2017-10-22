Mersin'de kedilere özel park

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için hayata geçirdiği "Miyav Park Projesi" ile kedilerin konaklayacağı, oyun oynayabileceği ve beslenebileceği yaşam alanı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eski tiyatro sahasını değerlendirerek bu alana kedilerin konaklayacağı "Miyav Park" kurdu.

Oyun alanları, mama ve su kapları, kedilerin uyumaları için minik kulübeler, gece ışıklandırmaları için güneş panelleri, doğal çim alanları ve güvenlik kamerasının bulunduğu park, insanların ve köpeklerin giremeyeceği şekilde tasarlandı.

Özel olarak tasarlanan alanda kediler hem konaklayacak hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak.

Parkta bulunan güvenlik kamerasıyla kediler sürekli kontrol edilerek, olası tehlikelere karşı korunacak. Hastalık, yaralanma gibi durumlarda da belediye ekipleri anında müdahale edecek.