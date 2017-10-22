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HATAY (AA) - Hatay'da Valilik himayesinde Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi ev sahipliğinde "Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" düzenlendi.

Festival etkinlikleri kapsamında Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay tarafından Tacettin Sürmeli Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra öğrencilerin oluşturduğu bando eşliğinde festival kortej yürüyüşü gerçekleştirildi ve sezonun ilk zeytin hasadı yapıldı.

AK Parti MKYK üyesi ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Hatay'ın zeytin alanında önemli bir yer olmasına rağmen, Altınözü'nün zeytin ve zeytinyağının tanıtımı konusunda ilçenin dışına çıkamadığını belirterek, etkinliğin tanıtım alanındaki eksikliği gidereceğini söyledi.

Zeytinciliğe önem verdiklerinin altını çizen Şanverdi, "Biz hükümet olarak bir adım daha attık. Mersin'den Şırnak'a kadar 11 ili kapsayan Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nü Altınözümüzde kuruyoruz." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar da Altınözü'nde yetiştirilen zeytinin çok kaliteli olduğunu ve üreticilerin hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini ifade etti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise zeytinin altın, yağının ise altın suyu olduğunu söyledi.

Karatay, "Altınözü'nde yetişen zeytinler ve zeytin suları hayatı ve ömrü uzatıyor. Onun için ben bir sağlıkçı olarak bu altın suyunun mutlaka kullanılması, içilmesi lazım diyorum. Bütün hastalıkları önlüyor. Çok sağlıklıdır. Altınözü'nde yetişen tipteki zeytinlerin çok önemli olduğunu biliyorum. Bu da senelerce örtbas edildi. Kimseye söylenmedi. Ama bu suç bizim değil 'Efendim iki üç zeytin yiyin' diyen diyetisyenlerin. Kusura bakmasınlar." diye konuştu.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da Hatay'daki zeytin varlığının yüzde 30'unun ilçede yetiştirildiğini aktararak, Altınözü zeytinini markalaştırmak ve tanıtımını yapmak için festival düzenlediklerini kaydetti.

Festival etkinlikleri kapsamında zeytin fideleri toprakla buluşturuldu. Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan Zeytin Müzesi'nin açılışı Hatay Valisi Erdal Ata ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilirken Zeytin Dalı Korosu da konser verdi.



