Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Bingöl'de

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BİNGÖL (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye öyle sıradan bir ülke değil, başınıza bela almayın. Şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bizi bölemezler. Çünkü biz kardeşiz. Bizi bölmeleri mümkün değil. Et ve tırnak olmuşuz." dedi.

AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Bingöl'e gelen Fakıbaba, havalimanında Vali Ali Mantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından karşılandı.

Fakıbaba ve beraberindekiler daha sonra kongrenin yapılacağı Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'ne geçti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı görüntülü olarak aktarıldı.

Bakan Fakıbaba, kongrede yaptığı konuşmada, partide takım ruhunun önemine değindi.

AK Parti'nin bugünlere gelmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile takım ruhunun önemli olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Biz bu takımda varız. Bugün bakanız yarın AK Parti'nin bir emir eriyiz, üyesiyiz. Ha üyesiniz ha milletvekilisiniz ha bakansınız, hiç önemli değil. Önemli olan bu davadır. Hakikaten bu davaya gönül verip, sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'ye gücünüz yetmiyor"

Fakıbaba, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin, şunları kaydetti:

"Kilometrelerce uzaktan gelip sınırın ötesinde savaşanların gerçek niyetleri Türkiye'yi bölmektir. Uzaktan gelen insanlar, ne işiniz var sizin burada? Sizin toprağınız size yetmiyor mu, nedir bu gelişinizin sebebi, ne istiyorsunuz, doymuyor musunuz? Sömürmekle elinize ne geçiyor? Bakın hala bir şey değilsiniz. Türkiye'ye gücünüz yetmiyor. Yani dayak yiyor ve anlamıyorsunuz. Yarın yine dayak yiyeceksiniz. Amaçları inanın ülkemizi parçalamak, ülkemizi bölmek, Hrıstiyanlaştırmak. Bunların amacı gerçekte bulundukları ülkelerin halklarına yardım etmek değil. Bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmamız gerekir."

Fakıbaba, uluslararası güçlerin kendi aralarındaki sınırları kaldırırken İslam coğrafyasını küçük parçalara bölmeye çalıştığına dikkati çekti.

"Tabii küçülteceksiniz, böleceksiniz, kendinize uygun ülke yaratacasınız ve daha uygun bir şekilde İslam'ı yöneteceksiniz. Vallahi Türkiye'yi tanımamışsınız kardeşim. Türkiye öyle sıradan bir ülke değil, başınıza bela almayın. Şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bizi bölemezler. Çünkü biz kardeşiz. Bizi bölmeleri mümkün değil. Et ve tırnak olmuşuz." ifadelerini kullanan Fakıbaba, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Zaza, Arap arasında bir fark olmadığını belirtti.

Türkiye'nin, demokrasinin meydanı olduğunu vurgulayan Fakıbaba, burada kavgaya yer olmadığını aktardı.

- "Birileri bizi ayrıştırmaya çalışıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz da AK Parti'nin omurgası olarak gördüğü teşkilatların önemli olduğunu dile getirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aydın Çeçen'in 3 dönem kuralı nedeniyle görevi devredeceğine işaret eden Yılmaz, "Bir makama gelmek maharet değil, o makamın hakkını vermek ve o makamdan alnının akıyla ayrılmak önemli." diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti'nin son 15 yılda çok iyi kadrolar yetiştirdiğini anlatarak, AK Parti'nin gücünü milleten aldığını söyledi.

"AK Parti, 'ben' diyenlerin partisi değildir, 'biz' diyenlerin partisidir." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"AK Parti geçmiş ile gelecek arasında köprü kuranların partisi. Milletin değerlerine tepeden bakanların partisi değildir. Milletin değerlerini benimseyen, o değerlerle geleceğe yürüyenlerin partisidir. AK Parti bir bölgenin bir kesimin partisi de değildir. AK Parti Türkiye partisidir, 80 milyonun partisidir."

Yılmaz, birilerinin Türkiye'yi ayrıştırmaya çalıştığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Birileri bizi ayrıştırmaya çalışıyor. Etnik ve mezhebi temelde birtakım çatışmalara bizi sevk etmeye uğraşıyorlar. Ortadoğu'da da Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Bizim millet anlayışımız ırkçı bir anlayış değil. Bizim millet anlayışımız geçmişte kader birliği yapmış, bugün bir arada yaşama iradesi gösteren, geleceğe de ortak bir şekilde kader birliği içinde yürüyenlerin anlayışıdır. Bizim ortak değerlerimiz var."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Feyzi Kızıl, AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi.