Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Süper Lig

22 Ekim 2017 Pazar, 14:55
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Medjani, Rybalka, Bifouma, Emre Kılınç, Kone

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Agu, Delarge, Batalla, Jorquera, Stancu

Sarı kart: Dk. 33 Batalla (Bursaspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

11. dakikada soldan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Harun Tekin güçlükle uzaklaştırdı.

15. dakikada Delarge'nin soldan ceza alanına ortasında Jorquera kafayla topu Stancu'ya indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Rochet'te kaldı.

17. dakikada Bifouma'nın ceza yayı civarından etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Batalla'nın soldan kullandığı kornerde, ceza alanındaki Delarge'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

34. dakikada Kone'nin ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.

41. dakikada Auremir'in sağdan ceza alanına ortasında Rybalka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İLGİLİ HABERLER
Motokros yaparken ayağı kırılan sporcuyu AFAD kurtardı
YEREL

MOTOKROS YAPARKEN AYAĞI KIRILAN SPORCUYU AFAD KURTARDI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Kıbrıs gazisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KIBRIS GAZİSİ YILDIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Park halindeki minibüs baraj göletine düştü
YEREL

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS BARAJ GÖLETİNE DÜŞTÜ
Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:
YEREL

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI MEMİŞ:
Tüm birikimini tedavi için gittiği hastaneye bağışladı
YEREL

TÜM BİRİKİMİNİ TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEYE BAĞIŞLADI
Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
YEREL

SİVASSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR