Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Medjani, Rybalka, Bifouma, Emre Kılınç, Kone
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Agu, Delarge, Batalla, Jorquera, Stancu
Sarı kart: Dk. 33 Batalla (Bursaspor)
SİVAS (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
11. dakikada soldan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Harun Tekin güçlükle uzaklaştırdı.
15. dakikada Delarge'nin soldan ceza alanına ortasında Jorquera kafayla topu Stancu'ya indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Rochet'te kaldı.
17. dakikada Bifouma'nın ceza yayı civarından etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Batalla'nın soldan kullandığı kornerde, ceza alanındaki Delarge'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
34. dakikada Kone'nin ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.
41. dakikada Auremir'in sağdan ceza alanına ortasında Rybalka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.