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HATAY (AA) - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Türkiye zeytinyağı ve zeytin üretiminde dünyada dördüncü ama ihracatta acaba neden geriyiz? Çünkü kimse kalkıp riviera almıyor. Herkes akıllanmış." dedi.

Karatay, Hatay'da, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali etkinlikleri kapsamında Altınözü ilçesindeki 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen söyleşide zeytin ve zeytinyağının sağlık yönünden faydaları hakkında bilgi verdi.

Altınözü ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen zeytin ve zeytinyağının önemli olduğunu anlatan Karatay, şunları kaydetti:

"Kurulacak sanayi sitelerinde riviera tesislerini kurdurtmayın. Çünkü riviera zeytinyağı en kötü zeytinyağı, en tehlikeli zeytinyağı. Türkiye zeytinyağı ve zeytin üretiminde dünyada dördüncü ama ihracatta acaba neden geriyiz? Çünkü kimse kalkıp riviera almıyor. Herkes akıllanmış. Yunanistan bizden daha çok zeytinyağı satıyor. Hatay'da üretilen zeytinler Toroslar'dan gelen meltemlerden besleniyor. Onun için siz bir cennetin içinde yaşıyorsunuz."

Etkinlikler kapsamında ayrıca zeytinyağıyla hazırlanmış yemek yarışması düzenlendi.

Programa, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.





