Altı yaşında lösemiyi yendi, pasta keserek kutladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, 3,5 yaşında lösemiye yakalanan Tuana Çelenk, 6'ıncı doğum gününde hastalığı yenmenin mutluluğunu pasta keserek kutladı.

Atakum ilçesinde yaşayan Özgür ve Helin Çelek çiftinin 3 kızından en küçüğü olan Tuana Çelenk, 3,5 yaşında lösemiye yakalandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2,5 yıl tedavi gören minik Tuana, ailesinin desteğiyle 6 yaşında lösemiyi yendi.

Lösemiyi yenmesini ailesi ve yakınları ile Çakırlar Korusu Orman Piknik Alanı'nda kutlayan minik Tuana, pasta kesip, arkadaşlarıyla oyun oynayarak sevincini paylaştı.

Baba Özgür Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun lösemiye yakalanmasından sonra perişan olduklarını anlattı.

İşimi bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çelenk, şöyle konuştu:

"Çünkü iki kızım daha var. Annesi hep hastanede, Tuana'nın yanında kaldı, ben de diğer iki kızıma baktım. Son 5 ay Tuana'nın hastalığı iyileşmeye başlayınca rahatladık. Bir ay önce Tuana'nın tedavisi vardı, sonuçları çok iyi çıktı, lösemiyi yendi, bundan sonra kontrollere aylık gideceğiz. Altı böyle devam edeceğiz, sonuçlar böyle iyi devam ederse artık kontrollere sadece 6 ayda bir gideceğiz."

- "Moralini yüksek tuttuk"

Tuana'nın lösemiyi yenmesi için hep moralini yüksek tuttuklarını söyleyen Çelenk, şunları dile getirdi:

"Her gün onu doğaya götürdüm. Yakınımızda bulunan Kocadağ'a kendisini çıkardık ve temiz havada zaman geçirmesini sağladık. Özellikle yazları tamamen doğada yatıp kalktı. Bunun yanı sıra sürekli beyaz et ve balık yedirmek için uğraştık. Hazır hiçbir yemek vermedik. Güzel hava, güzel gıda ve güzel motivasyonla lösemiyi yenmesini sağladık. Tabii tedavi de burada önemli rol oynadı. Şimdi lösemiyi yenmenin sevincini Tuana'nın tüm arkadaşları ve yakınlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin de lösemiyi yenen her çocuğa parti yaptıklarını belirterek, "Dernek olarak aileye destek olduk. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da aileye iş imkanı sağladı. Biz de Tuana'nın sürekli motivasyonunun üst seviyede olması için onu ailesi ile birlikte mutlu etmeye çalıştık. Tuana küçük yaşına rağmen güçlü olduğunu lösemiyi yenerek kanıtladı." diye konuştu.