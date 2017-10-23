Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altı yaşında lösemiyi yendi, pasta keserek kutladı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 09:53
Altı yaşında lösemiyi yendi, pasta keserek kutladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 3,5 yaşında lösemiye yakalanan Tuana Çelenk, 6'ıncı doğum gününde hastalığı yenmenin mutluluğunu pasta keserek kutladı.

Atakum ilçesinde yaşayan Özgür ve Helin Çelek çiftinin 3 kızından en küçüğü olan Tuana Çelenk, 3,5 yaşında lösemiye yakalandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2,5 yıl tedavi gören minik Tuana, ailesinin desteğiyle 6 yaşında lösemiyi yendi.

Lösemiyi yenmesini ailesi ve yakınları ile Çakırlar Korusu Orman Piknik Alanı'nda kutlayan minik Tuana, pasta kesip, arkadaşlarıyla oyun oynayarak sevincini paylaştı.

Baba Özgür Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun lösemiye yakalanmasından sonra perişan olduklarını anlattı.

İşimi bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çelenk, şöyle konuştu:

"Çünkü iki kızım daha var. Annesi hep hastanede, Tuana'nın yanında kaldı, ben de diğer iki kızıma baktım. Son 5 ay Tuana'nın hastalığı iyileşmeye başlayınca rahatladık. Bir ay önce Tuana'nın tedavisi vardı, sonuçları çok iyi çıktı, lösemiyi yendi, bundan sonra kontrollere aylık gideceğiz. Altı böyle devam edeceğiz, sonuçlar böyle iyi devam ederse artık kontrollere sadece 6 ayda bir gideceğiz."

- "Moralini yüksek tuttuk"

Tuana'nın lösemiyi yenmesi için hep moralini yüksek tuttuklarını söyleyen Çelenk, şunları dile getirdi:

"Her gün onu doğaya götürdüm. Yakınımızda bulunan Kocadağ'a kendisini çıkardık ve temiz havada zaman geçirmesini sağladık. Özellikle yazları tamamen doğada yatıp kalktı. Bunun yanı sıra sürekli beyaz et ve balık yedirmek için uğraştık. Hazır hiçbir yemek vermedik. Güzel hava, güzel gıda ve güzel motivasyonla lösemiyi yenmesini sağladık. Tabii tedavi de burada önemli rol oynadı. Şimdi lösemiyi yenmenin sevincini Tuana'nın tüm arkadaşları ve yakınlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin de lösemiyi yenen her çocuğa parti yaptıklarını belirterek, "Dernek olarak aileye destek olduk. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da aileye iş imkanı sağladı. Biz de Tuana'nın sürekli motivasyonunun üst seviyede olması için onu ailesi ile birlikte mutlu etmeye çalıştık. Tuana küçük yaşına rağmen güçlü olduğunu lösemiyi yenerek kanıtladı." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Samsun'da düğünde çıkan kavgada gelinin darbedilmesi
YEREL

SAMSUN'DA DÜĞÜNDE ÇIKAN KAVGADA GELİNİN DARBEDİLMESİ
&quot;Deltada kaçak avcılık yapanın ümüğünü sıkarız&quot;
YEREL

"DELTADA KAÇAK AVCILIK YAPANIN ÜMÜĞÜNÜ SIKARIZ"
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Samsun'da silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI
Samsun'da gelin düğününde darbedildi
YEREL

SAMSUN'DA GELİN DÜĞÜNÜNDE DARBEDİLDİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Plastik kaşık ve çatallar gelinliğe dönüştü
YEREL

PLASTİK KAŞIK VE ÇATALLAR GELİNLİĞE DÖNÜŞTÜ
300 yıllık tarih yeniden canlandı
YEREL

300 YILLIK TARİH YENİDEN CANLANDI
Ladik Gölü'nde kuruma tehlikesi
YEREL

LADİK GÖLÜ'NDE KURUMA TEHLİKESİ