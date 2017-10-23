İHH'dan Suriyeli ailelere kışlık yardımı

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HATAY (AA) - Suriye’nin Hama kenti kırsalında bulunan Ukayribat köyünden İdlib’e bağlı Sincar bölgesine göç eden bin 500 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca kışlık yardım ulaştırıldı.

İHH Babel Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama kırsalında bulunan birçok bölgede hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle sivil ölümlerinin yaşandığını söyledi.

Bu durumdan etkilenmemek ve can güvenliklerini sağlamak isteyen insanların daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Altun, göç eden ihtiyaç sahiplerine insani yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Can güvenlikleri kalmadığı için yaşadıkları Ukayribat köyünü terk eden sivillere kışlık yardım ulaştıklarını aktaran Altun, "Kafile İdlib’in Sincar bölgesine geldi. Bu ailelere, kışın da yaklaşması nedeniyle battaniye, kışlık kıyafet, gıda ve hijyen kolisi dağıttık. Bu yardımlar sayesinde kış öncesinde geçici olarak ihtiyaçlarını giderdik." diye konuştu.

