MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 25 Ekim Çarşamba günü konuk edecekleri Rusya'nın Enisey takımını yenip B Grubu'nda 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi. .
Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Avrupa Kupası'nda final hedefi koyduklarını ve ona göre bir kadro oluşturduklarını söyledi.
İlk maçta sahalarında Slovakya'nın Good Angels takımını 76-70 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını anımsatan Aydın, şöyle konuştu:
"İkinci maçımızda da yine Slovakya'nın MBK Ruzomberok ekibini deplasmanda 86-59 yenmeyi başardık. Üçüncü maçımızda çarşamba günü sahamızda Rusya'nın Enisey takımıyla karşılaşacağız. Bu maçı da kazanıp Avrupa'da 3'te 3 yapmak istiyoruz. Enisey maçına takım olarak çok iyi hazırlandık. Taraftarımızın da desteğiyle tüm maçlarımızı kazanacağımıza inanıyorum. Hedefimiz gruptan lider çıkmak."
Aydın, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk 2 haftada aldıkları kötü sonuçların ardından son maçta OGM Ormanspor'u deplasmanda yenmeyi başardıklarını ve hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini sözlerine ekledi.